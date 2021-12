IJSN divulga PIB oficial dos municípios capixabas em 2019

today17 de dezembro de 2021 remove_red_eye57

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) apresentou, nesta sexta-feira (17), os números relativos ao Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios do Espírito Santo em 2019. A publicação apresenta os dados oficiais daquele ano, calculados em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2019, o PIB do Estado do Espírito Santo totalizou R$ 137,3 bilhões, a preços de mercado corrente, patamar ligeiramente superior aos R$ 137 bilhões gerados no ano imediatamente anterior. O acréscimo do valor nominal do PIB estadual é explicado pelo aumento do nível geral dos preços dos bens e serviços finais produzidos na economia capixaba.

Os resultados do PIB dos Municípios de 2019 revelam que os quatro municípios que apresentaram maior participação no PIB Estadual situam-se na Região Metropolitana da Grande Vitória, sendo, pela ordem, Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica. O estudo mostra ainda que eles respondem por pouco mais da metade da produção econômica do Estado (51,4%). Essa concentração da economia, contudo, vem se reduzindo quando comparados com os resultados de 2002, quando esses mesmos municípios concentravam 59,4% do PIB.



Pela primeira vez na série histórica, o município da Serra assume a posição de maior economia municipal do Espírito Santo, ocupando o lugar de Vitória. Segundo o estudo, esse resultado se deve aos movimentos de perda de valor adicionado na indústria extrativa de Vitória e da expansão do município da Serra no setor de serviços. Apenas os municípios de Vila Velha, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim mantiveram suas posições nesse período. Os municípios de Linhares, Aracruz e Marataízes ganharam posição, em maior parte, devido aos movimentos do setor da indústria. Já Presidente Kennedy, Itapemirim e Colatina perderam posição.



“Essa não é uma mudança súbita. É resultado de um processo que já vem de alguns anos. O município da Serra vem mostrando forte participação na economia capixaba, se destacando pelo dinamismo e diversificação dos seus setores de atividades econômicas, não só com a Indústria, mas também no setor de Serviços”, explicou o diretor de Integração do IJSN, Pablo Lira.



Entre 2018 e 2019, os municípios com maior variação de participação no PIB foram: Marataízes, com +110,2%, influenciado pelo resultado da indústria extrativa mineral – extração de petróleo e gás natural; São Domingos do Norte, com +86,0%, na fabricação de produtos de minerais não-metálicos; e Pinheiros, com +19,9%, devido à fabricação de produtos de madeira. Por outro lado, Brejetuba (-21,1%) e Irupi (-20,7%) sofreram, principalmente, com perdas nas culturas de café arábica.

PIB per capita

Em relação ao PIB per capita dos municípios capixabas, os resultados mostram que 11 municípios estiveram acima da média estadual. Presidente Kennedy manteve-se na primeira posição do Estado e também do ranking nacional, com o valor de R$ 464.883, cerca de 13,6 vezes maior que a média do Espírito Santo, que foi de R$ 34.177. Na sequência, estão os municípios de Itapemirim e Marataízes, evidenciando a influência da extração de petróleo e gás com gerador de riqueza na região.



“É sabido que PIB per capita não significa necessariamente renda per capita da população. É preciso chamar atenção, então, para a importância do Fundo Soberano criado pelo Governo do Estado. Essa iniciativa faz com que os ganhos econômicos obtidos com a produção de petróleo e royalties sejam transformados em benefícios sociais para o futuro da população capixaba”, ressaltou o diretor-presidente do IJSN, Daniel Cerqueira.



No ranking, observa-se ainda os municípios de São Domingos do Norte (6ª) impulsionado pela fabricação de produtos de minerais não-metálicos e Santa Maria de Jetibá (9ª) na criação de aves, que aparecem pela primeira vez na série histórica superando o PIB per capita estadual. Outro destaque é o retorno de Anchieta (11ª), que entre 2016 e 2018 esteve com PIB per capita abaixo da média capixaba.



O IJSN atualizou ainda o painel de indicadores interativo com os dados do PIB dos municípios capixabas, disponível no site do instituto. O painel contém informações por município, microrregião e séries históricas entre os anos de 2002 e 2019. A ferramenta garante maior autonomia na manipulação dos indicadores por pesquisadores, estudantes e pela população capixaba em geral, pois permite personalizar os filtros de buscas.



Para acessar o relatório completo, o painel interativo, além dos dados abertos relativos ao Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios do Espírito Santo 2019, clique aqui.