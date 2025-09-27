Ilha das Caieiras ganha totem de segurança após articulação do deputado Gandini

Equipamento tem câmeras 360°, leitura de placas, reconhecimento facial e ligação direta ao Ciodes 190

A comunidade da Ilha das Caieiras, em Vitória, recebeu a instalação do totem de segurança, um equipamento moderno com câmeras 360°, reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, botão de emergência e ligação direta com o Ciodes 190.

A conquista foi articulada pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) junto ao governador Renato Casagrande (PSB) e ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), após indicação parlamentar apresentada pelo deputado.

A inauguração, realizada na última quarta-feira (24), contou com a presença de Casagrande, do diretor-geral da Polícia Civil, delegado José Darcy Arruda, de Gandini, do deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), além de vereadores da capital e lideranças comunitárias, entre elas o presidente da Associação de Moradores da Ilha das Caieiras, Celso Henrique Luchini.

O governador destacou que o equipamento representa um avanço na estratégia de modernização da segurança pública:

“Entregamos, na Ilha das Caieiras, mais um totem de segurança. O equipamento tem comunicação direta com o Ciodes, câmeras 360 graus, reconhecimento facial e leitura de placas de veículos furtados ou roubados. É um posto de polícia eletrônica à disposição da comunidade, que está crescendo e recebendo investimentos importantes. O governo do Estado está presente para trazer mais dignidade e segurança à população”, disse Casagrande.

Já Gandini ressaltou o impacto da tecnologia no combate à criminalidade:

“Quando estive na prefeitura, como secretário municipal, implementamos o Cerco Inteligente, mostrando que segurança se faz com inteligência. O totem é a presença da polícia em tempo real, um DPM eletrônico que otimiza a atuação das forças de segurança. A comunidade da Ilha das Caieiras ganha mais tranquilidade, e vamos seguir lutando para levar essa tecnologia a outras regiões de Vitória”, afirmou o deputado.

Os totens fazem parte do programa Estado Presente em Defesa da Vida, e já funcionam em pontos estratégicos do Espírito Santo. Na capital, outro equipamento foi instalado na orla de Camburi, também a pedido de Gandini, próximo ao Parque Atlântico, e será ativado em breve. A tecnologia é integrada ao Cerco Inteligente, permitindo monitoramento em tempo real e acionamento imediato das forças policiais. Experiências em outros estados já comprovaram reduções significativas em furtos, vandalismo e homicídios em áreas monitoradas.

Após destacar os avanços na segurança, Gandini também lembrou os investimentos em infraestrutura que transformam a região, como a obra de esgotamento sanitário.

“É gratificante ver um planejamento sair do papel e transformar a vida das pessoas. Quando captamos recursos no BID, com participação da Cesan e do governo do Estado, estávamos falando de R$ 700 milhões. Hoje vemos essa obra acontecendo e mudando a realidade da Grande São Pedro. É resultado de parceria e visão de futuro”, completou o parlamentar.

crédito Wilbert Suave