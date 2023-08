Indústria de produtos naturais vai investir R$ 3,4 milhões no Estado

8 de agosto de 2023

Indústria referência na fabricação de suplementos alimentares e produtos naturais, o Grupo Melcoprol, em Nova Venécia, vai fazer investimento da ordem de R$ 3,4 milhões no Estado. O projeto contempla a modernização da planta industrial e a ampliação da produção de suplementos. A previsão é de gerar 20 empregos diretos até dezembro de 2027.

O Grupo Melcoprol, que comercializa mais de 200 produtos, atua em pesquisa, no desenvolvimento e comercialização de produtos naturais, e é beneficiário do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES). O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, salienta que a política tributária estadual contempla diversos setores econômicos e, ao permitir investimentos, gera oportunidades de emprego e renda para os capixabas.

“O Estado do Espírito Santo está caminhando para ser um grande parque industrial. Investimentos como este têm se tornado cada vez mais comuns em nosso território e isso nos motiva. Ao obter a concessão de incentivos fiscais, como o Invest e o Compete-ES, a empresa tem condições de adquirir novas tecnologias, se modernizar, qualificar mão de obra, reduzir custos e se tornar mais competitiva a ponto de conquistar novos mercados consumidores. Isso é geração de emprego e renda na veia. Vamos longe!”, disse Ricardo Ferraço.

“Os incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Espírito Santo são essenciais para a manutenção das nossas atividades, pois geram maior competitividade a partir da inserção da produção capixaba no mercado nacional. Por meio dos investimentos e dos incentivos, a Melcoprol vai crescer de forma ainda mais sustentável. Dessa forma, contribuiremos com o aumento da arrecadação. A parceria entre o público e o privado resultará ainda na redução das desigualdades sociais regionais”, salientou o CEO da Melcoprol, Walter César Macedo da Silva.

Com matriz administrativa e parque industrial 100% homologado pela Anvisa, e localizado em Nova Venécia, no Espírito Santo, a Melcoprol vende para todo o Brasil um mix variado de produtos.

Invest-ES

O Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES), regulado atualmente pela Lei Nº 10.550/2016, e posteriores alterações, é instrumento de política pública eficaz, eficiente, efetivo e que tem por objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo.

O Invest atua como estímulo a realização de investimentos, como a implantação e a utilização de armazéns e infraestruturas logísticas existentes; a renovação tecnológica das estruturas produtivas; otimização da atividade de importação de mercadorias e bens; o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda; e a redução das desigualdades sociais e regionais.