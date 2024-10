Ingressos para amistoso da Seleção Feminina de futebol já estão sendo vendidos

Estão abertas a venda de ingressos para o primeiro amistoso da Seleção Brasileira contra a Colômbia, marcado para o próximo dia 26, às 18h30, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. Os ingressos estão disponíveis para venda pelo site nossoticket.com.br

O Brasil, que conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Paris 2024, vai enfrentar uma Seleção Feminina pela primeira vez no Espírito Santo, sendo a Colômbia o principal oponente do País na América Latina. As partidas dão início aos preparativos da Seleção para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. Essa será a décima edição da competição e a primeira a ser disputada na América do Sul.

Os valores das entradas variam entre R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). As formas de pagamento aceitas são via pix ou cartão de crédito, com limite de compra de até cinco ingressos por cadastro. A venda em pontos físicos será anunciada em breve pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Brasileiras e colombianas voltam a se enfrentar no dia 29, no mesmo local, às 19 horas. Informações sobre os ingressos para esse jogo será divulgada posteriormente.