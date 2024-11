INICIATIVA INÉDITA NO ES | Casagrande lança portal Integra Saúde Capixaba

today6 de novembro de 2024 remove_red_eye63

O futuro voltado à saúde digital já é uma realidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo. Em uma iniciativa inédita no Estado, o governador do Estado, Renato Casagrande, lançou, nesta quarta-feira (06), o portal de integração da Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS), o Integra Saúde Capixaba. O projeto, que está na primeira fase de desenvolvimento, é voltado às iniciativas de saúde digital da Secretaria da Saúde (Sesa). O portal está disponível no link: https://integra.saude.es.gov.br/

O Integra Saúde Capixaba é uma plataforma pioneira de integração e qualificação de dados de saúde em nível estadual, na qual o cidadão poderá acompanhar e monitorar seu próprio histórico de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Agora o cidadão passa a ter clareza no que acontece. Por meio da plataforma, ele vai poder acompanhar o serviço regulado pelo Governo do Estado – consultas, exames, medicamentos, cirurgias eletivas e tudo aquilo que é solicitado na unidade de saúde ou pela regulação. Estamos usando a tecnologia a serviço do capixaba. Isso dá mais tranquilidade na hora da prestação do serviço e mais transparência”, afirmou o governador, durante coletiva de imprensa de apresentação do projeto.

Para acesso ao portal, o cidadão precisa ter o cadastro no “Acesso Cidadão”, do Governo do Estado. Após cadastro, ou caso já o tenha, ao acessar o novo portal Integra Saúde Capixaba, o cidadão encontra informações sobre a “Linha da vida”, por meio de um histórico completo, em ordem cronológica, de atendimentos dentro do SUS.

No portal, o cidadão também tem acesso às informações referentes a consultas e exames especializados; exames laboratoriais GAL/LACEN; cirurgias; internações; medicamentos e fórmulas Nutricionais, e vacinas.

“Com essa integração, a Sesa promove uma gestão centralizada e estratégica dos dados, assegurando que decisões sejam tomadas com base em informações atualizadas. Entre os benefícios principais aos cidadãos capixabas estão a melhoria na continuidade do cuidado e a eficiência no atendimento”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Neste primeiro momento, as informações são referentes aos serviços estaduais e avançará para diferentes bases de dados da saúde capixaba. A integração ocorre em virtude da REDS, no seu trabalho de compartilhamento de informações e a interoperabilidade, isto é, a troca de dados em saúde, de diferentes sistemas. As informações são vinculadas diretamente aos dados do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

“Com base em padrões internacionais de interoperabilidade, o Integra Saúde Capixaba cria uma ponte entre diferentes sistemas de saúde, garantindo que as informações fluam com precisão, segurança e velocidade”, explicou o gerente de Tecnologia da Informação da Sesa, Marcio Merçon de Vargas.

Integra Saúde Capixaba

O Integra Saúde Capixaba nasce com o objetivo de integrar e compartilhar dados de saúde em todo o território capixaba, conectando toda rede do SUS. Inicialmente, para esta primeira etapa, os dados são referentes aos serviços estaduais e avançará para diferentes bases de dados da saúde capixaba.

“No portal, o cidadão vai poder se ver dentro do SUS, saber qual o seu histórico e também acompanhar as solicitações de exames e consultas, por exemplo. A plataforma estará em constante evolução, buscando avançar para um prontuário único do paciente, em que ele terá todas as informações aprimoradas”, descreveu Vargas.

Ao acessar o portal, o cidadão terá disponibilizado para consulta as aplicabilidades: Linha da Vida; Consultas e Exames Especializados; Exames Laboratoriais GAL/LACEN; Cirurgias; Internações; Medicamentos e Fórmulas Nutricionais; Vacinas.

· Linha da Vida: o cidadão pode acompanhar todas as informações de seu histórico de saúde em ordem cronológica, selecionando o período que deseja, desde o início de seu atendimento no SUS até o último realizado.

· Consultas e Exames Especializados: são apresentados os históricos de consultas e exames especializados já realizados, que estão na base para agendamento, com informações a respeito do tipo de consulta ou exame; a data de solicitação; o status do pedido; a data da marcação, em caso de já confirmada (o) e; o local.

· Exames GAL/LACEN: são disponibilizados os exames laboratoriais que foram realizados no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) ou demais laboratórios que realizam análises de interesse a saúde pública que utilizam o sistema de Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). A princípio, serão disponibilizados os laudos referentes aos exames de biologia molecular e sorologias para dengue, chikungunya, zika, vírus respiratórios, Influenza e Covid-19.

· Cirurgia: o cidadão pode acompanhar, além do histórico de informações de cirurgias já realizadas, também aquelas em processo de agendamento, com informações, como especialidade, procedimento, data de solicitação, hospital, data da cirurgia e status.

· Internação: são disponibilizados todo o histórico do cidadão enquanto esteve internado em uma unidade SUS, como informações de especialidade do leito, hospital, data de internação, data de alta, dias internados e status.

· Medicamentos e Fórmulas Nutricionais: acesso às informações sobre solicitações de medicamentos prescritos e fórmulas nutricionais feitos nas unidades de Farmácia Cidadã Estadual, constando dados sobre código do procedimento; procedimento, CID, quantidade solicitada, quantidade autorizada, quantidade entregue, data de entrega e situação.

· Vacinas: é possível realizar o acompanhamento do histórico de vacinação, com informações, como nome da vacina, dose aplicada, data de aplicação e fabricante.

Sobre a REDS

A Rede Estadual de Dados em Saúde do Espírito Santo (REDS) tem por objetivo permitir a troca de informações entre todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde, facilitando a transição e a continuidade do cuidado.

É pela REDS que as aplicabilidades do Portal Integra Saúde Capixaba são disponibilizadas aos cidadãos, que acontecem por meio do processo de compartilhamento e a interoperabilidade dos dados, uma vez que as informações em saúde em todo Estado passam pela padronização da linguagem para que haja a troca de informações em saúde de diferentes sistemas, evitando a fragmentação dos dados e informação.

Além disso, a expectativa é que a REDS possa atuar com um volume de dados disponíveis ainda maior, impulsionando a capacidade de monitoramento e gestão das políticas públicas de saúde, pois, concomitante à consolidação e à integração estadual, o Ministério da Saúde (MS) tem desenvolvido o programa de Federalização da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), no qual o Espírito Santo é um dos oito estados-piloto para a sua implementação e o único da região Sudeste.