Inovação e tecnologia: Agência da EDP usa robô para suporte no atendimento ao cliente

today15 de fevereiro de 2023 remove_red_eye71

A realidade de ser atendido por um simpático robô já é realidade para os clientes da EDP no Espírito Santo.O ED, como é chamado, é um projeto desenvolvido para fomentar a digitalização, inovação e tecnologia, reforçando o pioneirismo da concessionária no investimento de ferramentas que facilitam o dia a dia.

Em um projeto piloto, o robô está na Agência de Atendimento de Vila Velha, recepcionando os clientes, realizando a triagem de serviços, divulgando os canais virtuais da Distribuidora (portal www.edponline.com.bre aplicativo EDP Online), a Tarifa Social de Energia Elétrica e destacando a facilidade do recebimento da conta por email.

O ED reforça ainda importantes dicas de economia de energia, além de interagir com os clientes realizando uma pesquisa de satisfação no final do atendimento.

Ampliação do horário de atendimento em Vila Velha

Visando oferecer mais praticidade e comodidade aos clientes, a Agência de Atendimento de Vila Velha é a primeira do Estado que passou a oferecer, a partir do mês de janeiro, uma área de autoatendimento com horário ampliado que está disponível até às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Para o atendimento presencial, o funcionamento segue mantido, das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

Além das agências de atendimento, os clientes da EDP contam com outros canais de atendimento como o site www.edponline.com.br, whatsapp (27) 99772-2549, aplicativo EDP Online e a Central de Atendimento ao Cliente, por meio do 0800 721 0707, que funciona 24 horas e com ligação gratuita.

Confira os serviços que poderão ser realizados no autoatendimento

– Segunda via da conta de energia;

– Pagamento da fatura com PIX;

– Consultar faturas pagas;

– Acerto cadastral;

– Consultar histórico de consumo;

– Informe de leitura;

– Conta por email;

– Débito automático;

– Realizar pedido de religação e energia;

– Alteração da data de vencimento da conta;

– Declarações;

– Consulta de solicitações

Agência de Atendimento de Vila Velha

Endereço: Rua Presidente Lima, 419, Centro de Vila Velha.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. O autoatendimento estará disponível até às 17h30.