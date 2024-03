Inscrições abertas para 220 vagas de cursos culturais em Anchieta

today4 de março de 2024 remove_red_eye76

Abriram as inscrições para diversos cursos culturais no CEU das Artes em Anchieta. As opções são para teatro, circo, balé, audiovisual e música (violão, teclado e flauta). A iniciativa é da Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico. As inscrições começam hoje (04) e seguem até o dia 22 e podem ser realizadas online – links abaixo e presencialmente – no CEU das Artes, preenchendo o formulário e enviando documentos solicitados.

Serão oferecidas ao todo, cerca de 220 vagas para os cursos culturais para todas as idades a partir de 04 anos. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, mas haverá lista de espera para serem chamados novos alunos em caso de desistências ou abertura de novas turmas.

Conforme os organizadores, o curso de audiovisual terá abertura de inscrição somente em abril, pois se trata de um curso oferecido com recursos da Lei Paulo Gustavo e o processo de contratação do profissional do audiovisual ainda está em andamento.

De acordo com a Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, será divulgado em breve os professores que ministrarão cada curso oferecido. Haverá um evento de boas-vindas pra apresentá-los aos alunos e tirar dúvidas sobre as aulas.

Os interessados precisam enviar na plataforma de inscrição, ou levar em mãos, os seguintes documentos:

* Cópia de um documento de identificação, que pode ser a CNH, identidade, CPF ou a certidão de nascimento do aluno, e se for o caso dele ser menor de idade, enviar também um documento do responsável.

* Cópia de comprovante de residência (pode ser conta de luz, água, internet ou o cartão da família)

* Declaração de matrícula escolar (solicitar na secretaria de sua escola)

O telefone de atendimento é somente esclarecimento das informações.

E-mail da cultura: [email protected]

Telefone do CEU: 28 99254-7479

Telefone da Sala da Gerência: 28 992578-4603

Música:

Violão a partir de 08 anos;

Teclado a partir de 07 anos;

Flauta a partir de 06 anos.

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/1y4vNwdQlTm6VmF1knrzYhj1uFHvuliz5KkqCvUTLmb4/

Ballet: alunos a partir de 04 anos

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/1qW8k7WYX_BRcfPkkdc1MoDaObvnH0H3E0RCu0jKPVqw

Teatro: a partir de 14 anos

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/1fNGmYiGRyUoDnA6l3U7exPGreJYGHOhTsox-xjYVim8

Circo: a partir de 11 anos

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/1GfPtat2VaU3QtTdiaeZWf8eJiFogIWg4oo_kIOmWbQQ