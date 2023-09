Inscrições abertas para Curso de Mecânica de moto em Marataízes

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) autorizou, nesta segunda-feira (04), a abertura das inscrições para o Curso de Mecânica Básica na modalidade de veículos de duas rodas (moto), voltado para motociclistas de Marataízes e região. O Órgão vai disponibilizar 30 vagas e os interessados devem se inscrever no site www.detran.es.gov.br, até o dia 11 de setembro.

O curso é totalmente gratuito, organizado e coordenado pelo Detran|ES como parte das atividades da Escola Pública de Trânsito. As aulas, divididas em módulos teórico e prático, serão realizadas no dia 21 de setembro de 2023 em formato presencial e ministradas pelos técnicos especializados da empresa parceira Estrela H Motos. Ao término da formação, será entregue um certificado de participação para alunos com 100% de aproveitamento.

Poderão se inscrever homens e mulheres que tenham a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A (moto) e que não estejam cumprindo as penalidades de Suspensão do Direito de Dirigir ou de Cassação.

Esta é a segunda edição do Curso no interior do Estado. Na última semana, a atividade foi realizada em São Domingos do Norte e teve quatro edições na Região Metropolitana da Grande Vitória, voltadas especialmente para mulheres.

“Nosso o objetivo é chegar a cada vez mais capixabas. Além de capacitar os alunos para resolverem problemas mecânicos no veículo, o curso busca também contribuir com a segurança no trânsito, ao incentivar a manutenção adequada dos veículos”, destacou o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

O Curso de Mecânica Básica tem o objetivo de ensinar noções básicas de mecânica do veículo para que os alunos possam resolver problemas corriqueiros, como compreender os principais indicadores do painel de instrumentos, verificação do motor, dos freios e fluidos, além de dicas de condução econômica e cuidados diários.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (04) e seguem abertas até o dia 11 de setembro. Os condutores interessados devem fazer a inscrição exclusivamente por meio do site do Detran|ES (www.detran.es.gov.br), no banner localizado na página principal, onde consta todas as informações relativas ao curso.

Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário de acordo com o que for solicitado. É importante ressaltar que, no ato de inscrição, todos estejam atentos às informações fornecidas, pois a comunicação do Detran|ES com os selecionados será feita via e-mail. Portanto, é de inteira responsabilidade dos inscritos acompanhá-las.

A lista com o nome dos inscritos selecionados para realizar o curso será disponibilizada no site do Detran|ES, após o preenchimento de todas as vagas.

Cronograma

Inscrições: 04 a 11 de setembro, no site www.detran.es.gov.br.

– Curso de Mecânica – Veículo 2 rodas (motocicleta) – 30 vagas

Data: 21 de setembro de 2023

Horário: das 8h às 12h – parte teórica – das 13h às 17h – parte prática

Local: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizada na Rua Filemon Tenório, SN – Barra do Itapemirim, Marataízes, Espírito Santo.

Disciplinas do Curso de Veículo 2 rodas:

– Inspeção

– Combustível, Tanque

– Acelerador, funcionamento

– Motor, verificações

– Troca de óleo

– Corrente de Transmissão

– Freios, fluidos e verificação

– Sistema elétrico

– Interruptores, funcionamento

– Rodas, raios e pneus

– Cabos embreagem e freios

– Manetes

– Filtros