Inscrições abertas para o 3º Pedal Passeio da Árvore em Viana

today26 de agosto de 2025
Estão abertas as inscrições para o 3º Pedal Passeio da Árvore de Viana, um evento gratuito e aberto a toda a família que promete unir esporte, lazer e conscientização ambiental. O passeio será realizado no dia 28 de setembro de 2025, em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro.

INSCREVA-SE AQUI

Saída: Parque Linear de Canaã
Chegada: Fazenda do Incaper, em Fortame
Concentração: 6h30
Largada: 7h

O percurso terá 13,4 km de extensão. Além de pedalar em meio à natureza, os participantes vão vivenciar momentos de integração e cuidado com o meio ambiente, com o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica ao longo do trajeto.

Para deixar o passeio ainda mais especial, a organização preparou uma mesa de frutas para recepcionar os ciclistas, além da entrega de medalhas de participação. As 150 primeiras inscrições também garantem uma camisa exclusiva do evento.

