Inscrições para Nossa Bolsa 2020 começam na próxima quarta (05)

today29 de janeiro de 2020 remove_red_eye16

O período de inscrições do processo seletivo do Programa Nossa Bolsa já tem nova data: terá início na próxima quarta-feira (05) e seguirá até o domingo (09). A decisão foi tomada após a liberação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e também do início das inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni).

A Justiça Federal havia determinado, na última sexta-feira (24), a suspensão da divulgação dos resultados do Sisu devido a inconsistências na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. O resultado do Enem também é utilizado para a classificação do Nossa Bolsa.

O novo cronograma do Nossa Bolsa 2020 foi divulgado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) nesta quarta-feira (29). A autarquia é vinculada à Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e coordena as ações do programa.

Vagas

O processo seletivo do Programa Nossa Bolsa oferta 1.700 bolsas em 39 instituições particulares de Ensino Superior presentes no território capixaba para ingresso em 2020.

Para se candidatar a uma bolsa, o candidato precisar ter atingido a nota mínima de 500 pontos, na média aritmética das quatro provas objetivas do Enem 2019, e de 450 pontos, na prova de redação. É necessário informar o número de inscrição do Enem na hora de se cadastrar no processo seletivo do Nossa Bolsa.

Pode concorrer quem reside no Espírito Santo e concluiu o Ensino Médio no Estado tanto na rede pública quanto na rede particular, na condição de bolsista integral. Também podem participar do processo candidatos que concluíram o curso técnico em um Centro Estadual de Educação Técnica (CEETs) do Espírito Santo e também os que cursaram o Ensino Médio ou Técnico nas escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes).

Não é permitida a participação de candidatos que já possuam outro diploma de graduação, nem de selecionados em edições anteriores do programa e que abandonaram o curso. O programa também não realiza a contratação de selecionados que estejam matriculados em outro curso superior, nem dos que já foram contemplados por outros programas de bolsa de graduação ou de financiamento estudantil.

Inscrição

Em 2020, as inscrições para o Programa Nossa Bolsa devem ser feitas apenas pela internet. É necessário que o candidato se cadastre no Acesso Cidadão, que é o sistema de cadastro do Governo do Estado, para participação em programas, concursos e outros serviços.

Diferentemente das últimas seleções, o candidato só precisará entregar a documentação exigida se for selecionado dentro do número de vagas ofertadas. O candidato deve se cadastrar pelo www.nossabolsa.es.gov.br.

Vagas e cotas

Se o grupo familiar do candidato tem renda per capita de até um salário mínimo, ele poderá concorrer a bolsas integrais que cobrem 100% da mensalidade. Se a renda per capita for de até três salários mínimos, o aluno poderá concorrer a bolsas parciais de 50%.

O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o ingresso de pessoas que morem em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara, no ato da inscrição, como afrodescendente. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, conforme o Anexo II do edital (página 21).

Lista de espera

A principal novidade para 2020 será a inclusão de uma terceira fase de matrícula, além da convocação dos candidatos aprovados nas etapas regulares. Haverá a lista de espera para as vagas que não forem preenchidas, mesmo após as duas chamadas iniciais previstas.

Porém, é necessário que o candidato manifeste interesse novamente na vaga, por meio do site do Nossa Bolsa. Caso contrário, o interessado não participará da lista de espera, mesmo que sua pontuação seja superior aos convocados nessa fase.



Novo cronograma do Nossa Bolsa 2020

1) Período de inscrição:

de 05 a 09 de fevereiro

2) Resultado da 1º Chamada:

12 de fevereiro

3) Entrega de documentos e matrícula nas faculdades:

de 13 a 19 de fevereiro

4) Resultado da 2º Chamada:

21 de fevereiro

5) Entrega de documentos e matrícula nas faculdades:

de 27 de fevereiro a 04 de março

6) Manifestação de interesse na lista de espera:

de 06 a 09 de março

7) Resultado da lista de espera:

11 de março

8) Entrega de documentos e matrícula nas faculdades:

de 12 a 18 de março