Inscrições para o Programa de Estágio da Samarco 2025 vão até domingo (24)

today22 de novembro de 2024 remove_red_eye28

Os interessados em se tornar um (a) estagiário (a) na mineradora Samarco em 2025, têm até domingo, 24 de novembro, para fazer sua inscrição. Com 40 vagas distribuídas entre os complexos de Ubu (ES) e Germano (MG) e Belo Horizonte, o Programa de Estágio oferece oportunidades para estudantes de níveis técnico e superior, de todos os cursos. Para participar, os (as) interessados (as) devem estar matriculados (as) em cursos de nível superior, a partir do 3º período, ou de nível técnico, a partir do 1º módulo; ter disponibilidade para estagiar durante, no mínimo, um ano; e residir em uma das cidades próximas às unidades.

O processo seletivo é dividido em sete etapas e será realizado de forma presencial e online. A admissão dos (as) novos (as) estagiários (as) está prevista para março/2025. A iniciativa busca criar uma troca valiosa entre os (as) estagiários (as) e as equipes da Samarco, promovendo o crescimento mútuo e incentivando a aplicação de novos conhecimentos no dia a dia das operações.

Para se inscrever no programa acesse: www.samarco.com/oportunidades.