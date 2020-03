Inscrições para Programa Jovens Valores iniciam nessa terça-feira (10)

today10 de março de 2020 remove_red_eye65

Começa nessa terça-feira (10) o período de inscrição para o Cadastro Geral do Programa Jovens Valores. Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não possuir vínculo empregatício. É necessário também estar cadastrado no site www.jovensvalores.es.gov.br, que também é o endereço eletrônico para fazer a inscrição. O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, bolsa mensal no valor de R$ 619,91 e vale-transporte.

Ao todo são 1.835 vagas de estágio em 2020. A grande novidade este ano é a oferta de 835 vagas exclusivamente a estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual matriculados em escolas de Tempo Integral com carga horária de 7 horas/dia. O aluno que desejar entrar na concorrência da oferta exclusiva, é possível solicitar a matrícula para uma das unidades de 7 horas/dia.

Além de estudantes do Ensino Médio, o Programa Jovens Valores contempla cerca de 60 formações de níveis Técnico e Superior. Há oportunidades para estudantes de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, entre outros cursos.

O Jovens Valores desempenha também importante papel social, uma vez que a seleção para o estágio prioriza critérios como: renda per capita; participação nos programas Nossa Bolsa, Bolsa Família e ProUni; ingresso em universidades e institutos federais por meio de cotas; jovens em acolhimento institucional e que cumprem ou cumpriram medida socioeducativa.

Também são priorizados os candidatos residentes em bairros atendidos pelo programa Estado Presente em Defesa da Vida. O objetivo dessa parceria é contribuir com a redução dos homicídios, além da melhoria dos indicadores sociais no Espírito Santo.

Mais informações no telefone (27) 3636-7701 ou 3636-7704.