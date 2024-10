Inspiração para políticos mais jovens: Ferraço é recebido em clima de festa na ALES

O deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), eleito no último dia 6 prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, foi recebido em clima de festa pelos colegas de parlamento durante a sessão ordinária desta segunda-feira (14) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

A recepção destacou a importância histórica da vitória de Ferraço, que será o prefeito da cidade pela quinta vez, um feito inédito para o Espírito Santo e para o Brasil, onde ele se tornará o prefeito de uma cidade com mais de 100 mil habitantes aos 86 anos.

A trajetória política de Theodorico Ferraço é considerada uma das mais expressivas no cenário político capixaba e nacional. Ele já exerceu três mandatos como deputado federal e seis como deputado estadual, além de ter sido prefeito de Cachoeiro em quatro mandatos anteriores. Sua longevidade e sucesso político, aliados à sua experiência e dedicação à política pública, fazem dele uma figura admirada por políticos mais jovens e por toda a população.

Durante o encontro na Assembleia, Ferraço destacou a importância do apoio dos deputados estaduais para o seu próximo mandato como prefeito, que se inicia em janeiro de 2025.

“Conto com o apoio de todos para o envio de recursos e para ajudar a transformar Cachoeiro em uma cidade ainda melhor. Sei da importância de trabalharmos juntos para que possamos avançar em todos os setores e garantir um futuro próspero para nossa população”, afirmou o deputado, referindo-se à sua nova missão à frente da prefeitura.

O reconhecimento de seus pares reflete o respeito e a admiração que Ferraço conquistou ao longo de sua carreira política, consolidando-se como uma referência no estado do Espírito Santo e uma inspiração para as novas gerações de políticos.