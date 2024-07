Isaías Silva alcança novo patamar como criador de conteúdo de destaque no país

Com conteúdo diversificado e carisma autêntico, influenciador acumula números impressionantes e momentos memoráveis em sua carreira

Isaias Silva, um dos nomes mais promissores do cenário digital, continua a conquistar corações e mentes com seu conteúdo autêntico e diversificado. Com mais de 20 milhões de seguidores somados em todas as plataformas em que marca presença, o criador de conteúdo tem se destacado por sua capacidade de engajar e inspirar pessoas de todas as idades.

Em seus primeiros passos no mundo digital, logo no primeiro ano do ensino médio, Isaias superou a timidez ao encontrar em seu emprego na época, uma loja de moda feminina, fontes de inspiração para deixar a criatividade fluir. Nos vídeos que publica em suas contas no Instagram e no TikTok, Isaías interpreta diversos personagens, como a famosa Rayane, além de si mesmo.

Os vídeos mais recentes de Isaías, em que retrata situações do cotidiano com muito bom humor, chegam a mais de 3 milhões de visualizações em cada um. Uma das obras audiovisuais, em que retrata um encontro amoroso em um alojamento universitário, ultrapassou 6 milhões de visualizações em apenas 3 dias.

Com um futuro promissor pela frente, visando investir ainda mais no audiovisual, Isaias Silva continua a inovar e a se conectar com seu público de maneira única. Seu compromisso com a autenticidade e sua capacidade de se reinventar e encontrar novas possibilidades de divertir o público são as chaves para seu sucesso contínuo no dinâmico mundo das redes sociais. O influenciador participou em 2022 de seu primeiro filme, a comédia romântica “Um ano inesquecível – Verão”, e em breve irá trazer novidades de sua carreira na atuação.