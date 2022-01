Itapemirim amplia pontos de testagem para prevenir disseminação da Covid-19

Doze unidades de saúde estão realizando os testes para detecção da Covid-19, além das consultas médicas.

Para prevenir a disseminação da Covid-19 no município e também na região circunvizinha, a Prefeitura de Itapemirim ampliou o número de pontos de testagem rápida de antígeno para detecção da doença. O atendimento está sendo feito por livre demanda em doze unidades de saúde do município. Em média, 30% dos testes aplicados têm resultado positivo para o coronavírus.

A unidade Sentinela, que foi instalada recentemente no Centro de Especialidade Médica, em Itaipava, está atendendo de segunda a domingo, de 7h às 19h, além das consultas médicas dos pacientes com síndromes gripais. O mesmo atendimento está sendo feito na outra unidade Sentinela, no Centro (Vila), no horário das 7h às 16h.

No Hospital Materno Infantil Menino Jesus, em Itaipava, os atendimentos também estão sendo feitos 24 horas por dia. Já nas Unidades de Saúde de Itaipava, Graúna, Frade, Joacima, Brejo Grande, Campo Acima, Garrafão, Gomes e Retiro também estão fazendo a testagem no horário de 7h às 16h.

Para ser atendido, o munícipe deve apresentar um documento de identidade com foto e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).