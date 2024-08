ITAPEMIRIM: convenção oficializa Dr. Antônio Rocha e o vice Ernane Silva

Nem a chuva desanimou a multidão que participou da convenção partidária da “Coligação: União para Desenvolver Itapemirim”. A aliança entre o União Brasil, PRD e PMN confirmou na noite do último dia 02 de agosto, os nomes de Dr. Antônio Rocha do União Brasil como pré-candidato à Prefeito, e do Sargento Ernane Silva, do mesmo partido, para vice.

Cada partido confirmou 14 nomes na disputa para vereador, totalizando 42 pré-candidatos ao cargo. A soma dos vereadores, prefeito e vice dá exatamente o número do partido União Brasil: 44.

O evento foi realizado no Haras Litoral, e contou com a presença do vice-presidente do União Brasil Estadual, o Deputado Bruno Rezende.

Sargento Ernane Silva (vice), Dr. Antônio Rocha (prefeito) e o deputado estadual Bruno Rezende.

“É um momento de união por Itapemirim. Estou na Prefeitura há dois anos, pois entrei em um mandato suplementar. Encontramos uma Prefeitura completamente desestruturada, com muitas dívidas, maquinários sucateados, e as certidões todas irregulares. Foram enormes os desafios, mas estamos colocando Itapemirim no rumo do progresso. É PRA FRENTE QUE SE ANDA, e fico feliz em ver que tantas pessoas estão conosco, com este mesmo propósito, nesta caminhada,” enfatizou Dr. Antônio Rocha.

Pela primeira vez na política, o Sargento Ernane Silva tem demonstrado que entrou para ganhar. O pré-candidato, que tem agitado o cenário político local, é uma figura muito querida e conhecida pela população. Na convenção, Ernane Silva fez um discurso enfático, e foi ovacionado pelos presentes.

A campanha só começa oficialmente dia 16 de agosto.