Itapemirim destina R$ 4 milhões para pavimentação de vias no interior

today3 de novembro de 2021 remove_red_eye63

Para facilitar o escoamento da produção agrícola, a Prefeitura de Itapemirim vai destinar cerca de R$ 4 milhões em obras de pavimentação e drenagem em trechos de vias do interior. Nesta quarta (3) e quinta-feira (4), o processo licitatório, já em andamento, contempla a realização da tomada de preço para contratação de empresas que irão executar as obras nas localidades de Retiro, Afonso e Fazenda Velha.

As intervenções de pavimentação asfáltica e drenagem estão previstas nos trechos de vias nas localidades de Retiro e Afonso até a comunidade do Limão, em Beira Rio. No cronograma de investimentos também consta a pavimentação de outra via na localidade de Afonso até a estrada que liga a Usina Paineiras à Palmital.

A licitação também prevê a tomada de preços para execução de obras entre o Km 1,35 ao Km 1,8, da estrada que liga a ES-487 à Fazenda Velha. E também a contratação de empresa para a realização de serviço de conservação de estradas, pavimentadas ou não, na zona rural e urbana do município.

“Vamos destinar R$ 4 milhões para melhorias nas estradas do interior, além de investimentos em programas de agricultura e aquisição de máquinas”, anunciou o prefeito Thiago Lopes.

O secretário municipal de Obras e Urbanismo (Semou), Fernando Travisani, prevê para pouco tempo a emissão da ordem de serviço para execução das obras. “Estamos fazendo investimentos estruturais para garantir a melhoria das estradas rurais, atendendo ao anseio das comunidades”, destacou.