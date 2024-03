ITAPEMIRIM | Escolas públicas recebem ações educativas de combate à dengue

Em mais um importante passo de conscientização sobre o combate ao mosquito Aedes Aegypti, a prefeitura de Itapemirim está levando o tema para as escolas da rede municipal. O projeto “Itapemirim Contra a Dengue” é uma mobilização integrada, que conta com a participação de profissionais das Secretarias de Saúde, Educação e de Meio Ambiente.

Com um cronograma de atividades nas instituições, as equipes promovem, de forma educativa, conhecimento sobre os cuidados para não dar chance para a proliferação do mosquito, dicas de prevenção, e também sobre os sintomas da doença.

O envolvimento dos alunos deve resultar em ações de combate ao mosquito em cada residência, consequentemente intensificando a mobilização por todo o município. Informados, e motivados, os estudantes serão multiplicadores das informações que ajudarão no combate ao vetor.

O cronograma prevê que as atividades contemplem nesta fase um total de 15 escolas: Norma Vicente, Manoel Marcondes de Souza, Florêncio Bento Alves, Centro Educacional Agrícola, Georgeta Ferreira de Almeida, Anacleto Jacinto Ribeiro, Narciso Araújo, Elvira Mealle Lesqueves, Luiz João Gomes, Magdalena Pisa, Marluce Bianchi Souza Viana, Pedro Siqueira, Waldéia Ferreira Peçanha, Santo Amaro e Frade e a Freira.