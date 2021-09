ITAPEMIRIM | Idosos acima de 70 anos recebem 3ª dose da vacina contra a Covid-19

15 de setembro de 2021

Terceira dose da vacina contra Covid-19 para idosos acima de 70 anos em Itapemirim. A vacinação contempla o público alvo dessa faixa etária que completou seis meses da segunda dose. Os pacientes imunossuprimidos também receberão a dose reforço após terem completados a segunda ou dose única há mais de 28 dias.

A vacinação com a terceira dose que começou a ser disponibilizada na segunda-feira (13), é importante como reforço para a produção de anticorpos contra a doença em um momento em que se constata a disseminação de novas variantes do coronavírus.

Para a dose de reforço nos idosos acima de 70 anos e pacientes imunossuprimidos não há necessidade de fazer o agendamento online. Basta procurar uma unidade de saúde do município mais próxima de sua residência e que possua sala de vacina.

Os idosos devem apresentar um documento de identidade com foto e o cartão de vacinação. Os imunossuprimidos, por sua vez, devem apresentar laudo médico, além do documento com foto e cartão de vacina.

A imunização será realizada nas seguintes unidades de saúde: ESF Itaipava, ESF Itaoca, ESF Maria da Penha Freire Mezher, ESF Campo Acima, ESF Garrafão.

Serviço

Documentos necessários – Idosos acima de 70 anos

– Documento com foto e cartão de vacina



Pacientes imunossuprimidos

– Laudo médico, documento com foto e cartão de vacina