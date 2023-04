ITAPEMIRIM | Inscrição para eleição de conselheiros tutelares abrem nesta quinta (20)

today19 de abril de 2023 remove_red_eye56

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itapemirim publicou o Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, que tem como objetivo selecionar candidatos para atuarem como conselheiros tutelares, responsáveis por garantir a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Serão eleitos cinco membros titulares que vão atuar no quadriênio 2024/2028, para cumprimento de mandato de 4 (quatro) anos, no período de 10 (dez) de janeiro de 2024 a 9 (nove) de janeiro de 2028.

As inscrições dos interessados devem ser realizadas no período de 20/04 a 10/05/23, pessoalmente, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itapemirim, de 09h às 12h.

Para mais informações, os candidatos podem acessar o edital completo publicado dia 18 de abril de 2023, no diário oficial da Prefeitura de Itapemirim, edição nº 3581.

LINK

https://www.itapemirim.es.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={CEC33BEB-A65C-AADB-DB84-6C16AD6E60DA}.pdf