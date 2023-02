ITAPEMIRIM | Inscrições abertas para o torneio municipal de voleibol de praia até dia 10

Para os amantes do vôlei de praia estão abertas as inscrições para o Torneio Municipal de Voleibol de praia, que será realizado no próximo domingo, dia 12, às 08 horas, na arena esportiva de verão de Itapemirim, em Itaoca.

As inscrições seguem até o dia 10 (sexta-feira), às 17h, pelos telefones: (28) 3529-5160 ou 98803-0008. Para se inscrever é necessário ser morador do município e apresentar comprovante de residência ou título de eleitor.