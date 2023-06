ITAPEMIRIM | KAILLAN SILVA conquista o ouro nos Jogos Escolares Paralímpicos do ES

O jovem Kaillan Silva, aluno do Projeto Viva Esportes, da prefeitura de Itapemirim, acaba de conquistar o seu primeiro ouro nos Jogos Escolares Paralímpicos do Espírito Santo, em Vitória.

Hoje (28) o atleta competiu na prova de 75 metros de atletismo. Amanhã vai disputar as provas de salto em distância e também corrida de 100 metros.

Sobre Kaillan

Kaillan mora na localidade de Graúna e conheceu o atletismo participando do Projeto Viva Esportes. Essa semana ele vai representar o município nos Jogos Escolares Paralímpicos.

O treinador Willian acredita que Kaillan tem grande talento para o esporte e está pronto para competir, e conquistar boa colocação. “Agora ele tem uma vaga para ir disputar em São Paulo a fase regional das Paraolimpíadas Escolares Brasileiras. E depois, uma vaga para a finalíssima brasileira, que acontece no Comitê Paralímpico Brasileiro, que tem uma estrutura fantástica”, enfatizou o professor.

Os treinos da modalidade Atletismo do Projeto Viva Esportes de Itapemirim acontecem na escola Estadual Washington Pinheiro Meirelles, na sede do Município. “Fizemos uma parceria com a escola para utilização da pista deles, que é de ótima qualidade, e através desse trabalho vamos buscando novos talentos e preparando as nossas crianças e adolescentes para as competições”, destacou o subsecretário de Esportes de Itapemirim, Maycon Francisco.

A trajetória de Kaillan no esporte ainda está no começo, mas já inspira e representa uma grande conquista. “O esporte representa muito para mim. Representa a disciplina de estar competindo, distrai a mente… Eu penso em avançar no esporte, cada dia mais”, afirmou o tímido e talentoso atleta.