Itapemirim participa de reunião para discutir projeto para modernização da iluminação pública

today27 de março de 2023 remove_red_eye78

As prefeituras de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy reuniram-se com a Caixa Econômica Federal, com o intuito de discutir sobre o projeto de Parceria Público-Privada – PPP – para modernização da iluminação pública.

O cadastro de propostas voltadas à aceleração do desenvolvimento regional é direcionado a municípios com mais de 80 mil habitantes.

O objetivo é criar um arranjo municipal proposto aos três municípios – elencados anteriormente – para financiar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de PPP pelo Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP, no setor de iluminação pública.

A meta é instalar a iluminação de LED em diversos pontos da cidade para beneficiar todos os habitantes.

A PPP conta com o apoio da Caixa, que disponibiliza o Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (FEP Caixa).

Com a modernização é possível promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e o aumento da segurança, ajudando a fomentar o crescimento econômico e a criação de empregos. Dentre os benefícios esperados pela parceria estão a modernização da rede, economia de energia, valorização do patrimônio histórico e potencialização da atratividade, além da cooperação técnica.

O projeto prevê ainda a implantação de luminárias LED, redução do impacto ambiental e desenvolvimento do comércio em período noturno.

“Iluminação está diretamente ligada à segurança. Essa PPP é muito importante para o nosso município, um assunto de enorme relevância que temos interesse em colocar em prática. Ficamos felizes e interessados com a possibilidade de trazer tanta modernidade em prol de um serviço essencial para todos os cidadãos”, relatou o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha.

A reunião é apenas o início efetivo dos projetos. Com o andamento dos trâmites, o prefeito, Dr. Antônio Rocha, pretende apresentar o projeto, por meio de audiência pública a para população a fim de trazer maior transparência e elucidar quaisquer dúvidas.