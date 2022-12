Itapemirim realiza Festa do Atum e do Dourado de 27 a 29 de dezembro em Itaipava, confira a programação

Itapemirim está resgatando a Festa do Atum e do Dourado. O evento tradicionalmente acontece entre o Natal e o Réveillon, período em que todos os pescadores estão no Município. A festa acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, no terminal pesqueiro de Itaipava.

A programação reúne atrações musicais diversas, degustação gastronômica, concurso de pesca, futebol dos pescadores, desfile da Garota Dourada, entrega de Píer Móvel aos pescadores e de freezers para as marisqueiras.

“Esses guerreiros do mar passam grande parte de suas vidas longe de suas famílias, e este é um momento especial para eles. Pois é uma festa voltado para os pescadores e seus familiares”, destacou o Secretário de Pesca, Pércio Viana.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

27/12 – Terça-feira

18h: Abertura oficial

19h: Degustação Gastronômica Gratuita – Peixe assado

– Entrega do Píer Móvel aos pescadores

– Entrega de freezers para as marisqueiras

20h: Show BANDA ALTITUDE

22h: Show BANDA PRIMEIRO PASSO

28/12 – Quarta-feira

08h: Torneio de Futebol dos Pescadores”

09h: Abertura dos stands institucionais

16h: Show ART SAMBA

20h: Show FABRÍCIO VENTURINI

21h: Concurso “Garota Dourada 2022”

22h: Show PEDRO E LUAN

29/12 – Quinta-feira

08h: Torneio de futebol dos pescadores e premiação:

16h: Show SIMPLICIDADE DO SAMBA

18h: Show PATRICK BERNARDO

19h: Premiação do “Torneio de Pesca”

20h: Show BANDA AGITAÊ

22h: Show BANDA CAPRICHO

INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO GAROTA DOURADA 2022

Podem participar “Garotas” de 17 a 23 anos que residam em Itapemirim.

Local: Secretaria de Pesca.

Seguem até a próxima segunda-feira (26), de 07 as 16 horas.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: identidade, CPF e comprovante de residência.

Observação: No caso de competidoras que sejam menores de idade, os pais deverão assinar o termo de consentimento. Mais informações: (28) 9 9971-7140.

INSCRIÇÃO PARA O TORNEIO DE PESCA

Para concorrer o pescador deverá enviar para o WhatsApp: (28) 9 9971-7140 os seguintes itens:

– Foto do maior pescado.

– Foto da pesagem.

– Nome da espécie do peixe.

– Local que foi pescado o peixe.

– Nome completo do pescador e embarcação.