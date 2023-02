Itapemirim recebe passaporte Cidade Empreendedora do Sebrae

Foi iniciado o plano de ação para continuar avançando até alcançar a nota 10

O SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, entregou ao município de Itapemirim, na manhã desta quinta-feira (16), o “Passaporte Cidade Empreendedora”, um marcador simbólico que representa o cumprimento dos objetivos do programa, onde a cada ação conquistada é batido o carimbo Sebrae.

Na ocasião foi realizada uma reunião de planejamento sobre o plano de ação da cidade empreendedora, visando avançar e conquistar um nível mais elevado.

Os representantes do Sebrae, o Gerente da região Serrana e Litoral Sul, Evair, o Diretor de Atendimento, José Eugênio, e o Analista, Thiago, foram recepcionados pelo prefeito, Dr. Antônio da Rocha Sales, em seu Gabinete. Marcaram presença também o Secretário de Desenvolvimento de Itapemirim, Wagner Mendonça, acompanhado de sua equipe técnica.

Na semana passada Itapemirim recebeu a notícia de que no último semestre o município havia passado de 3,5 para 5,0 pontos no programa “Cidade Empreendedora”, do Sebrae. O plano de ação iniciado hoje tem como objetivo elevar ainda mais esses números.

“Estamos trabalhando para cada dia mais implantar políticas de desenvolvimento em nosso município, permitindo o aprimoramento do ambiente de negócio”, destacou o prefeito, afirmando que a administração está trabalhando para alcançar a nota 10.