Itapemirim retoma obras de restauração em prédio histórico

today5 de março de 2022 remove_red_eye59

Avançam os trabalhos na antiga Câmara Municipal.

A Prefeitura de Itapemirim retomou o processo de restauração de um dos prédios mais longevos do município. Trata-se da antiga Câmara Municipal, localizada próximo à Praça do Barão, na Vila.

De acordo com o secretário Municipal de Cultura, Luciano Retore Moreno, a previsão é que as obras sejam concluídas dentro de um ano. “É uma obra complexa, pois estamos reformando um prédio histórico, de grande valor simbólico para Itapemirim”, destaca.

O primeiro passo no avanço ao trabalho de restauração é o escoramento das paredes internas, para que não haja risco de desabamento do telhado. Segundo Luciano, existe a possibilidade de contar com visita guiada para que o munícipe possa acompanhar o trabalho que está sendo feito.

“Achamos importante que a sociedade possa acompanhar a restauração desse prédio de importância histórica para o município. Portanto, quando os responsáveis pela obra entenderem que há segurança, daremos início à visitação”, afirma o secretário.