ITAPEMIRIM | Revitalizações de Campo Bom de Bola são inaugurados pelo governo do ES

today20 de dezembro de 2023 remove_red_eye33

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), inaugurou as revitalizações de três campos Bom de Bola no município de Itapemirim. Os espaços reformados foram entregues aos moradores dos bairros Rosa Meireles, Vila de Itapemirim e da Localidade de Graúna. A cerimônia de inauguração aconteceu, na tarde desta terça-feira (19), e contou com a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Ao todo, o investimento realizado nas reformas dos campos foi de R$ 989.421,45. As melhorias incluíram a instalação de um novo gramado sintético de alto padrão, reconhecido pela Fifa como uma das melhores opções no mercado atualmente, utilizado em estádios e centros de treinamentos dos principais clubes brasileiros. Além disso, cada campo também recebeu sistema de drenagem, base, caixa de campo e novas traves.

Os campos Bom de Bola são importantes espaços de convivência social e podem ser usados para a prática de atividades físicas e realização de projetos com crianças e adolescentes, como o Campeões de Futuro, da Sesport, que oferece aulas gratuitas em diferentes modalidades esportivas.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, comentou sobre as entregas em Itapemirim.

“Essas melhorias são investimentos importantes na qualidade de vida e no esporte do município. Além de serem utilizados para a prática de atividade física por todos, os campos de futebol também podem ser usados para a formação de atletas, que futuramente representarão o Estado e até mesmo o país. Graças aos investimentos realizados pelo Governo do Estado, as intervenções seguem sendo feitas em todos os cantos do território capixaba. Quando a gente revitaliza um campo estamos devolvendo para a população um espaço que estava perdido ou já sem uso adequado”, afirmou Nunes.