Itapemirim se destaca por alcançar maior índice de alfabetização no 2º ano em 2023

today4 de dezembro de 2024 remove_red_eye60

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Josepha Miranda de Carvalho e Britto alcançou o maior índice de alfabetização no 2º ano do Ensino Fundamental II, em 2023.

Nesta terça-feira, 03, durante o Seminário de Práticas Exitosas do Material Didático PAES, a Secretaria de Educação de Itapemirim celebrou esse título de excelência. O evento, organizado para apresentar as práticas premiadas e homenagear os professores alfabetizadores, aconteceu em Vitória.

O secretário municipal de Educação, Rafael Perin, e equipe, participaram do evento e ressaltou a importância desse momento para Itapemirim e parabenizou a professora Deuzedina Pinto de Souza Simões.

“Este reconhecimento é resultado do esforço e dedicação da professora Deuzedina, que se destacou como melhor alfabetizadora, com um trabalho fundamental e sua total dedicação à Educação”, afirmou.

A homenagem é um marco importante para Itapemirim, que se destaca como referência em educação no estado. O reconhecimento simboliza o compromisso da administração com a qualidade da educação e o bem-estar dos estudantes.

“Parabenizamos a EMEIEF ‘Josepha Miranda de Carvalho e Britto’ por alcançar o maior índice de alfabetização no 2º ano do Ensino Fundamental II. Um marco de dedicação, inovação e compromisso com a educação de qualidade!”, afirmou Rafael.