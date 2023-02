ITAPEMIRIM | Terceiro abrigo clandestino é fechado em menos de dois meses

today23 de fevereiro de 2023 remove_red_eye59

Mais uma denúncia anônima, através do protocolo da prefeitura municipal, culminou em uma operação policial que resultou no fechamento de outro abrigo clandestino, desta vez na localidade do Frade, em Itapemirim.

No local haviam 03 (três) idosos, um deles reclamava muito de dor no estômago. A casa de acolhimento estava irregular, não apresentava alvará de funcionamento e nem alvará sanitário.

A vigilância sanitária recolheu os medicamentos para analisar e proceder com o descarte caso algum medicamento esteja vencido ou sem Receituário Médico.

Os internos receberam os primeiros atendimentos realizados pelo médico da unidade de saúde do bairro, e em seguida foram entregues aos cuidados dos familiares, sendo dois em Cachoeiro e um em Itapemirim.

Este foi o terceiro abrigo clandestino identificado e fechado no município em menos de dois meses.

A operação foi realizada pela equipe da 9ª Delegacia Regional da Polícia Civil do Espírito Santo, sediada em Itapemirim, e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, por meio das equipes de Vigilância Sanitária, e da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Em caso de denúncia, o anonimato é assegurado. Elas podem ser realizadas através do canal da ouvidoria municipal (https://www.itapemirim.es.gov.br/ouvidoria ), pelo 181, ou via protocolo direcionado a vigilância sanitária.