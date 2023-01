ITAPEMIRIM | Vagas abertas para os cursos de buffet, bolos artísticos e massas italianas

30 de janeiro de 2023

As inscrições acontecem até o dia 10/02/2023 pelo site: www.qualificar.es.gov.br

O Programa Qualificar ES Mulher está com inscrições abertas para cursos gratuitos destinado a moradoras de Itapemirim. Confira:

– Curso: PREPARAÇÃO DE BUFFET (QUALIFICAR ES GERAL)

Manhã (7:30h às 11:30h)

– Curso: BOLOS ARTÍSTICOS (QUALIFICAR ES MULHER)

Tarde (13:30h às 17:30h)

– Curso: MASSAS ITALIANAS (QUALIFICAR ES GERAL)

Noite (19h às 22h)

Dias: terça, quarta, quinta

As aulas terão início dia 28/02/2023.

Para se inscrever é necessário ser do gênero feminino, ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula do Edital, residir no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

As aulas serão realizadas no polo de apoio presencial do sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB de Itapemirim.

CLIQUE AQUI E CONFIRA OS EDITAIS