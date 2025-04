Jardim Camburi vai ficar livre do mau cheiro

today11 de abril de 2025 remove_red_eye124

Acordo inova com água reciclada para uso industrial e promete transformar a qualidade de vida dos moradores do maior bairro do Estado

O presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), ressaltou um significativo avanço para a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Jardim Camburi, em Vitória. Em reunião realizada no Palácio Anchieta, na quarta-feira (9), o governador Renato Casagrande (PSB), juntamente com representantes da Vale e do consórcio Águas de Reúso de Vitória — subconcessionária da Cesan — firmaram um acordo que viabiliza o fornecimento de 50 litros por segundo de água de reúso para uso industrial na Unidade de Tubarão, transformando quase metade do esgoto tratado em água reciclada.

Com um investimento de R$ 250 milhões, a iniciativa promove a redução na captação de água potável para fins industriais, contribuindo para a preservação dos mananciais e evitando o lançamento de efluentes no maior mangue urbano do Espírito Santo. Esta solução inovadora representa um passo decisivo para a desativação do popular Pinicão, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que, há décadas, vem causando transtornos, incluindo o persistente mau cheiro, para os moradores de Jardim Camburi e turistas que frequentam a orla de Camburi.

Morador do bairro e defensor da transformação do esgoto em água de reúso desde seus tempos como vereador de Vitória, Gandini destacou a importância deste projeto para a saúde ambiental e o bem-estar da população.

“Esta iniciativa transforma um problema crônico em uma solução sustentável, beneficiando não só os moradores de Jardim Camburi, mas também preservando nosso ecossistema. A expectativa é que, com o início das operações, o Pinicão seja desativado em 2027. Continuarei acompanhando e fiscalizando cada etapa do processo”, afirmou o deputado.

O acordo, que integra uma estratégia mais ampla de sustentabilidade hídrica no Espírito Santo, reforça o compromisso das autoridades e do setor privado com a inovação e a proteção ambiental. Gandini ressalta que, com essa medida, além da melhoria imediata na qualidade de vida dos moradores, haverá um impacto positivo na preservação dos recursos naturais, representando um marco histórico para o Espírito Santo.

“Trata-se de uma conquista fundamental para o morador de Jardim Camburi porque um pedido antigo do nosso mandato, ainda como vereador de Vitória, vai virar realidade: o fim do odor que polui o ar e traz prejuízos para o nosso importante atrativo turístico, a praia de Camburi”, comemorou Gandini.

Segundo ele, a desativação da ETE Jardim Camburi, que está localizada em uma área do Aeroporto de Vitória, é também uma antiga bandeira de luta da Associação Comunitária de Jardim Camburi. O parlamentar participa intensamente das discussões para a retirada da estação.

créditos Assessoria Parlamentar e Ellen Campanharo/Assembleia Legislativa