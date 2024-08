João Coser anuncia Priscila Manso (PV) como sua vice para disputa em Vitória

Presidente do PV de Vitória terá a missão de ampliar diálogo da chapa de João Coser com a juventude, mulheres e ambientalistas

O pré-candidato a prefeito de Vitória, João Coser, apresentou Priscila Manso, presidente municipal do Partido Verde (PV), como sua candidata a vice-prefeita. O anúncio foi realizado na tarde desta segunda (5), em uma decisão conjunta dos presidentes dos diretórios municipais que formam a coligação PT, PV, PCdoB e PDT.

Coser elogiou a escolha do nome de Priscila. “Foi uma escolha da composição que fizemos. Estou muito feliz com essa escolha. Ela é uma mulher de luta, muito preparada na área econômica, social e ambiental. Tenho certeza que vamos fazer um belo trabalho por Vitória juntos”, afirmou.

Priscila tem 40 anos, é formada em turismo e pós-graduada em marketing político. Estudou em Barcelona, na Espanha, onde vivenciou uma cidade que é referência mundial em Cidade Inteligente, polo de economia criativa e desenvolvimento urbano. Foi secretária executiva do Conselho de Juventude da prefeitura de Vitória e conselheira do Conselho Nacional da Juventude, no qual participou da elaboração do Plano Nacional de Juventude. Atualmente, Priscila é presidente do diretório do PV de Vitória e membro da Secretaria Nacional de Comunicação da legenda.

Militante do meio ambiente, mudanças climáticas e da causa animal, Priscila quer trazer para Vitória o desenvolvimento econômico de forma sustentável, promovido por meio da inovação, tecnologia, capacitação e fomento ao empreendedorismo, à economia criativa e ao turismo.

“É com muita alegria que recebo a missão de caminhar lado a lado com nosso prefeito João Coser. Tenho certeza que faremos um caminho de sucesso e que, neste trajeto, vamos levar conosco todos aqueles que acreditam que Vitória pode ser melhor para todas as pessoas. O Partido Verde tem muito a oferecer em soluções modernas e eficientes para a gestão pública e para melhorar a vida das pessoas”, afirma Priscila.

Para o presidente nacional do PV, José Luiz Penna, a escolha de Priscila foi muito acertada, “ela é uma mulher forte, aguerrida, vai dar uma contribuição muito valiosa à Vitória e ao povo capixaba”, afirmou.