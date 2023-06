João Coser articula liberação de recursos federais para construção de UPA em Vitória

Em Brasília, nos últimos dois dias, o deputado estadual João Coser (PT) cumpriu uma série de agendas com o objetivo de buscar apoio para pautas que promovam o desenvolvimento do Espírito Santo.

João Coser esteve com parlamentares da bancada capixaba, com líderes do Governo Lula na Câmara dos Deputados, e com o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes de Medeiros. “Foram dois dias de agendas muito produtivas. Discutimos a necessidade de investimentos para a realização de projetos e obras importantes para o nosso Estado”.

Entre os assuntos abordados, João Coser ressalta que apresentou aos deputados capixabas e ao Ministério da Saúde o pedido de destinação de repasse de recursos para a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h em Vitória, para atender a população da região continental da cidade.

“No início do nosso mandato, na Assembleia, apresentamos a indicação à prefeitura de Vitória para construção dessa nova UPA. Agora estou buscando o apoio da bancada capixaba e do Governo Federal para a liberação de recursos para a construção desse importante equipamento para população da nossa capital”.

Lideranças

João Coser também se encontrou com o líder do Governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT), e com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleisi Hoffmann. João reforçou o pedido de apoio às pautas do Espírito Santo e se colocou como um parceiro do presidente Lula na luta pela reconstrução do Brasil, de Vitória e todo o Espírito Santo.

Coser ainda participou da reunião da bancada do PT na Câmara, que discutiu o projeto da reforma tributária. De acordo com o deputado, a matéria deve ser analisada no primeiro semestre de julho.

Agenda Municipalista

Outra agenda de João Coser, em Brasília, foi uma reunião na Frente Nacional de Prefeitos (FNP), entidade municipalista, que discute e propõe soluções para os principais problemas enfrentados pelas cidades.

Durante o período em que foi prefeito de Vitória, João Coser presidiu a FNP por dois mandatos. “Foi um período de muito aprendizado. A FNP contribui para o desenvolvimento das cidades brasileiras. Estar em contato com a instituição é importante para ajudar os municípios capixabas a superarem seus desafios”.

Saúde como prioridade

A ampliação da oferta e a melhoria na qualidade do atendimento da saúde pública em Vitória tem sido uma das principais pautas do deputado João Coser (PT) na Assembleia Legislativa. No início do seu mandato, o deputado apresentou uma indicação à prefeitura de Vitória para instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município para atender a população da região continental da cidade.

Já nesta semana, o deputado apresentou outra indicação à gestão da Capital, desta vez para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em Jardim Camburi. De acordo com João Coser, a unidade do bairro já não tem mais capacidade de atender a demanda dos moradores. “Nossa capital já foi referência na oferta e na qualidade dos serviços de saúde pública. Com investimentos e gestão eficiente é possível voltar a ter um atendimento de qualidade não só em Vitória, mas em todo Estado”, defende o deputado.