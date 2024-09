João Paganini é recebido em clima de festa na comunidade de Taquaral em Iconha

Na noite desta quarta-feira (18), a comunidade de Taquaral, em Iconha, se encheu de alegria e expectativa com a visita de João Paganini, candidato pelo Podemos. O evento, que reuniu moradores de diversas idades, foi um verdadeiro marco da conexão entre o político e a população local.

Durante sua fala, João enfatizou seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida das comunidades do interior. Suas propostas incluem o fortalecimento da agricultura familiar, a ampliação de serviços de saúde e educação, e a promoção de infraestrutura que facilite o acesso e a mobilidade. “Meu compromisso é com o povo. Estou aqui para ouvir e trabalhar junto com vocês”, declarou.

A receptividade do público foi calorosa, refletindo a confiança que a comunidade deposita em João, especialmente considerando seu histórico como prefeito, quando já implementou diversas iniciativas voltadas para o bem-estar da população. A noite foi marcada por abraços calorosos, demonstrando que João é realmente “do povo”.

A presença marcante de João Paganini em Taquaral reafirma sua trajetória de proximidade com as comunidades e o apoio popular crescente em sua campanha. Com uma agenda focada nas necessidades locais, ele se posiciona como uma opção sólida para representar as demandas do interior nas esferas política e administrativa.