Josimar Piumbini é eleito presidente da Câmara de Alfredo Chaves por unanimidade

today2 de janeiro de 2025 remove_red_eye33

Piumbini foi o vereador mais votado no município nas últimas eleições, consolidando seu protagonismo político

Em uma solenidade realizada na manhã de quarta-feira (1º de janeiro), Josimar Piubini (PR), de 35 anos, foi eleito por unanimidade como presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves para o biênio 2025-2026.

Técnico em Agropecuária e Agrimensura, especialista em Georreferenciamento e Geoprocessamento, ele vem concluindo o último período do curso de Gestão Pública.

A solenidade de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, contou com ampla participação da sociedade e marcou o início de um novo ciclo no Legislativo municipal.

Em discurso emocionado, o novo presidente destacou seu compromisso com o desenvolvimento do município e com uma gestão voltada para as pessoas.

“Estou muito grato pelo apoio da população e confiante de que, juntos, podemos transformar Alfredo Chaves. Agradeço a confiança dos vereadores na condução do Legislativo na qualidade de Presidente. Minha prioridade será criar políticas que incentivem o turismo, fortaleçam nossa agricultura e deem o devido valor ao nosso comércio local. Quero fazer uma gestão que olhe para as pessoas, para suas necessidades, e que promova o progresso do município”, afirmou.

A eleição de Piumbini reflete a confiança de seus colegas vereadores em sua capacidade de liderança e gestão, e marca um momento de renovação e esperança para Alfredo Chaves. Sob sua presidência, a Câmara pretende estreitar o diálogo com a sociedade e impulsionar iniciativas que promovam o bem-estar da população e o desenvolvimento sustentável do município.

O presidente também destacou que irá trabalhar em parceria com o prefeito Hugo Luiz e o vice, Cleber Bianchi.