Juiz eleitoral promove palestra sobre Eleições 2022 em Piúma na próxima quinta (15)

today13 de setembro de 2022 remove_red_eye8

O encontro será na próxima quinta-feira (15), às 15:30h, no Ifes

Restando menos de 20 dias para o primeiro turno das Eleições 2022, o juiz eleitoral Diego Ramirez Grigio Silva, titular da 17ª Zona Eleitoral (Piúma e Anchieta), vai promover a palestra “Novidades e Desafios das Eleições 2022”. O encontro, que será realizado no Ifes de Piúma, às 15:30h, abordará temas como o retorno das atividades da Justiça Eleitoral pós-pandemia do COVID-19; as auditorias que serão realizadas antes, durante e após a votação; e esclarecimento das dúvidas das eleitoras e eleitores que estiverem presentes.

Serviço

“Novidades e Desafios das Eleições 2022”

Palestra com o juiz eleitoral Diego Ramirez Grigio Silva

Dia: 15/09 (quinta-feira)

Hora: 15:30h

Local: Ifes de Piúma (Rua Augusto da Costa Oliveira, 660 – Piúma)