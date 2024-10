Júlio da Fetaes quer corredores ecológicos e reflorestamento em áreas queimadas

A preservação ambiental foi tema de duas indicações parlamentares do deputado estadual Júlio da Fetaes (PT) aprovadas na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. As propostas apresentadas pelo deputado têm por objetivo a criação de corredores ecológicos para facilitar a travessia de animais silvestres nas proximidades de rodovias e estradas que cortam o Estado e ações que acelerem o reflorestamento de áreas atingidas por incêndios e queimadas.

De acordo com Júlio da Fetaes, ações como essas são necessárias para promover uma convivência harmoniosa entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente.

No caso da Indicação nº 1544, para implantação de corredores ecológicos nas rodovias e estradas que cortam o Estado do Espírito Santo, o deputado garante que é uma forma de proteger animais silvestres. Segundo ele, em outros estados, onde os corredores foram instalados, houve uma redução significativa nos atropelamentos e morte de animais nas vias.

“Esses corredores, que podem ser passagens elevadas ou túneis subterrâneos, permitem a movimentação segura dos animais entre diferentes áreas, o que ajuda inclusive na recuperação da vegetação nativa”.

Na indicação, Júlio defende a participação direta das concessionárias responsáveis pela manutenção das rodovias na implantação dos corredores ecológicos. “O trecho da BR 101 Norte, que atravessa a Reserva Biológica de Sooretama, é um dos principais pontos do nosso Estado onde se faz necessária a instalação de um corredor ecológico, por isso a importância de envolver as empresas vencedoras das concessões”.

Reflorestamento

Já em relação às áreas florestais atingidas por queimadas e incêndios, a proposta do parlamentar, na Indicação nº 1543, é criar um programa que incentive a participação da população, de instituições civis e empresariais em ações de reflorestamento e preservação.

Para o deputado, os objetivos do programa vão muito além do replantio de árvores. “Os incêndios e queimadas aconteceram em áreas de proteção ambiental, afetando toda a biodiversidade local. Temos muitas espécies que vivem nessas áreas, e que a cada queimada, têm seu habitat reduzido. Ao acelerar o reflorestamento estamos protegendo o meio ambiente como um todo.”

Júlio também pondera a importância de sua indicação a partir do ponto de vista econômico. As queimadas avançaram para áreas produtivas, prejudicando a qualidade do solo e áreas de plantações.

“É muito importante o comprometimento de toda a sociedade no fortalecimento de ações que promovam a educação, a proteção e a conservação ambiental. Todos somos responsáveis”.