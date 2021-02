Justiça eleitoral determina cassação de prefeito e vice de Itapemirim

A Justiça Eleitoral determinou nesta sexta-feira, dia 05, a cassação do mandato do prefeito Thiago Peçanha e de seu vice Nilton Santos, ambos do partido Republicanos, por abuso de poder político as nomeações de estagiários e comissionados feitas pelo então prefeito no período eleitoral. Além da cassação do diploma e perda do mandato foi determinado também a cassação do direito político de Thiago por oito anos.

A ação, que foi proferida pelo Juiz Romilton Alves Vieira Júnior, foi proposta pela coligação “Nosso Povo, Nossa Missão. Unidos por um Itapemirim Melhor”, comandada pela deputada federal Norma Ayub.

Outra polêmica que envolve Thiago é o nepotismo, no qual ele contratou dois parentes para trabalhar na prefeitura municipal: Adriana Peçanha Lopes Barbosa (irmã) como Secretária de Assistência Social e Cidadania, e o assessor Edvaldo de Andrade Peçanha (primo).

A Justiça também observou uma conduta semelhante em uma licitação que ocorreu no ano eleitoral: uma compra de novilhas que seriam distribuídas para produtores rurais do município gratuitamente.

Na decisão foi registrada a seguinte nota: “portanto, verifico que realizada licitação nas vésperas do início do ano eleitoral para aquisição de 800 novilhas embrionárias, pelo preço estimado de R$ 7.606.669,00, quando, ainda, após formalização do contrato administrativo, no ano de 2019, para a compra de apenas 50 novilhas (6,7% do total da compra), foi formalizado outro contrato em janeiro de 2020 para a aquisição de 650 novilhas embrionárias licitadas (97,3% do total da compra), ou seja, realmente o programa social iniciou-se efetivamente no ano eleitoral de 2020”.