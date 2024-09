Justiça ordena soltar Deolane Bezerra e mais 16 suspeitos da “Operação Integration”

17 suspeitos presos na “Operação Integration” foram soltos na noite desta segunda-feira, 23, dentre eles estão a influenciadora Deolane Bezerra, que está presa em uma cela especial no presídio de Buíque, em Pernambuco, a mãe dela, Solange Bezerra, que está detida na Colônia Penal Feminina do Recife, e o dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. A ordem partiu do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A “Operação Integration” está apurando um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Decisão

O relator do caso, desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, publicou a decisão e acatou um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Darwin Filho, estendendo o relaxamento da prisão aos demais detidos.

O desembargador também determinou que os investigados não podem mudar de endereço sem prévia autorização judicial; ausentar da Comarca onde reside; não podem praticar outra infração penal dolosa; devem comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital para assinar o Termo de Compromisso para tomar ciência de todas as cautelares e informar endereço atualizado; proibidos de frequentarem qualquer empresa que esteja relacionada à investigação, proibidos de fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos.

Ficam também mantidos os bloqueios de valores e sequestros de bens determinados a pedido da Polícia Civil.

Nesta segunda-feira, 23, o cantor Gustavo Lima teve a prisão preventiva decretada pela justiça por suspeita de participação no mesmo esquema.

