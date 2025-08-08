KART | FDK RACING CUP vira encontro nacional e internacional

8 de agosto de 2025

Evento em Vitória reúne competidores de 14 a 58 anos e já conta com lista de espera

Aberto ao PÚBLICO, a segunda edição do FDK Racing Cup, marcada para os dias 16 e 17 de agosto, alcançou o número máximo de 80 inscritos e já possui fila de espera. A competição será realizada no Kartódromo Fãs de Kart, em Jardim Camburi, Vitória (ES), e contará com a presença de pilotos de diversas faixas etárias — entre 14 e 58 anos — vindos de diferentes cidades, estados e até de fora do país.

A FDK Racing Cup é a seletiva oficial do Espírito Santo para o Festival Brasileiro de Kart, que acontecerá em outubro no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). O Espírito Santo foi um dos três estados escolhidos como piloto para o novo projeto de seletivas estaduais. Caso a experiência seja bem-sucedida, o modelo será ampliado nacionalmente em 2026. O evento oferecerá quatro vagas gratuitas e outras 16 com desconto para o campeonato nacional, que deve reunir mais de 500 pilotos de todo o Brasil.

Pilotos cruzam o país — e o oceano — para competir no Espírito Santo

O sucesso da competição tem ultrapassado fronteiras. O piloto Cristiano, do Mato Grosso, já confirmou presença. Também estarão no grid o engenheiro Flávio Sampaio Arruda e seu filho, Pedro Gabrielli Arruda, vindos da Bahia. De Minas Gerais, o competidor Alexandre Vieira, de 45 anos, representará a categoria Médio.

A grande novidade é a participação de um piloto que atualmente mora na Inglaterra. João Castro compete no kartismo europeu. Com apenas 15 anos, o jovem já corre em karts profissionais e virá ao Espírito Santo para participar da categoria Leve da FDK Racing Cup, elevando ainda mais o nível técnico da competição.

Além deles, a fila de espera da categoria Estreantes já reúne pilotos de outros estados, como Carlos Vitor (15 anos), Matheus Tostes (27), Jonathan Mariano (32) e Erick Cabral da Silva (14), todos do Rio de Janeiro.

Organizada pela Fãs de Kart Eventos Esportivos, com apoio da Associação de Kart do Espírito Santo, a FDK Racing Cup vem se consolidando como uma das competições mais bem estruturadas do país no segmento. O reconhecimento da imprensa, o apoio dos patrocinadores e o carinho do público têm transformado a competição em referência no cenário nacional.

Estrutura profissional com clima familiar

A FDK Racing Cup se destaca por oferecer uma estrutura completa e inovadora: Totens de mídia digital com exibição dos patrocinadores, Narração ao vivo das corridas no domingo (17), Transmissão oficial pelo canal @fasdekart no YouTube, entrevistas e cobertura em tempo real, ações sociais de engajamento comunitário, ambiente seguro para famílias, apoio de marcas locais e nacionais.

Devido à grande procura, especialmente entre os pilotos iniciantes, a organização estuda a possibilidade de ampliar o número de vagas.

Informações Técnicas do Evento:

Local: Kartódromo Fãs de Kart – Jardim Camburi, Vitória – ES

Data: 16 e 17 de agosto de 2025 a partir das 08 horas

Categorias: Estreantes, Leve, Médio e Pesados

Transmissão ao vivo: domingo, pelo canal do YouTube @fasdekart

Instagram Oficial: @fasdekart

foto Heitor Croce