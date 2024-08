Kauê Oliveira e Valdete Pires fortalecem campanha com apoio de Michele Bolsonaro

O candidato a prefeito de Piúma, Kauê Oliveira, e sua vice, Valdete Pires, ambos do PL, deram um importante passo em sua campanha eleitoral ao se encontrarem com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em Brasília. O encontro com uma das figuras mais influentes do Partido Liberal, além de fortalecer a aliança entre os candidatos, também resultou na gravação de um material de campanha que promete intensificar ainda mais a presença de Kauê e Valdete entre os eleitores de Piúma.

Durante o encontro, em um gesto que ressalta o apreço pela cultura local, Kauê e Valdete presentearam Michele Bolsonaro com uma peça de artesanato produzida em Piúma.

“Nosso município é rico em cultura e tradição. Queríamos que a ex-primeira-dama levasse um pedacinho de Piúma com ela, mostrando o talento e a criatividade do nosso povo”, destacou Kauê Oliveira.

A parceria com Michele Bolsonaro é vista como um trunfo na campanha de Kauê, que busca trazer mudanças significativas para Piúma, com foco em desenvolvimento sustentável, fortalecimento do turismo e valorização da cultura local.

“Esse encontro simboliza não apenas um apoio político, mas também uma troca de valores e ideias que queremos implementar em nossa gestão. Estamos prontos para transformar Piúma em uma cidade ainda mais próspera e acolhedora”, afirmou Kauê.

por Wanderson Amorim