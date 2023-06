Kauê Oliveira realiza reunião pré-campanha e movimenta o tabuleiro eleitoral em Piúma

today20 de junho de 2023 remove_red_eye204

A movimentação do tabuleiro eleitoral em Piúma ganha um novo impulso com a pré-campanha do candidato, que tem se dedicado a conhecer as necessidades da população e propor soluções concretas

Ao que tudo indica, a pré-campanha já começou. Na noite de segunda-feira (19), Kauê Oliveira deu mais um passo em sua movimentação para se viabilizar como candidato a prefeito da cidade de Piúma e realizou um encontro no bairro Céu Azul.

A reunião contou com a participação da Vereadora Fernanda Taylor, dos ex-vereadores Nelson Morghetti e Mário Dantas, além de diversas lideranças comunitárias e moradores, que compartilharam suas preocupações e anseios para o desenvolvimento da cidade. Kauê aproveitou a ocasião para discutir soluções para os desafios enfrentados pela cidade.

A iniciativa de Kauê Oliveira, intitulada “Uma ideia pra Piúma”, tem como principal objetivo percorrer os diferentes bairros da cidade, estabelecendo um diálogo direto com os cidadãos e compreendendo suas demandas específicas.

Com sua pré-campanha em pleno andamento, Kauê Oliveira tem movimentado o tabuleiro eleitoral em Piúma, despertando a atenção de eleitores e também de adversários políticos. Sua postura proativa e o foco em estabelecer um canal de diálogo próximo com a comunidade têm conquistado o apoio de diversos setores da sociedade.

À medida que o projeto “Uma ideia pra Piúma” avança por diferentes bairros, a expectativa é que Kauê Oliveira fortaleça ainda mais sua imagem e propostas, ampliando sua base de apoio e consolidando-se como uma opção viável para liderar a cidade.

Resta aguardar os próximos passos desse processo eleitoral, na certeza de que a participação popular e o compromisso com o desenvolvimento de Piúma sejam fatores-chave para definir os rumos da cidade.