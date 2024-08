Kauê Oliveira: um jovem com experiência e visão para renovar a gestão de Piúma

Em meio à crescente insatisfação popular e ao clamor por mudanças, Kauê Oliveira se destaca como uma das principais alternativas para a Prefeitura de Piúma nas eleições de 2024. Com um currículo notável e uma experiência consolidada em gestão pública, Kauê se apresenta como um pré-candidato com a promessa de transformar a cidade, trazendo renovação e eficiência para a administração municipal.

Quem é Kauê?

Com apenas 35 anos, Kauê já acumulou uma bagagem impressionante. Nascido em uma família de destaque, filho do cantor Beto Kauê, ele se estabeleceu em Piúma em 2012, embora tenha frequentado a cidade desde sua infância.

Formado em Gestão Pública e pós-graduado em Gerenciamento de Projetos, sua trajetória inclui posições de relevo como Subdiretor Geral da Assembleia Legislativa e Chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa. Foi Presidente Nacional da Juventude do Progressistas e atuou como Secretário de Governo, Planejamento, Turismo, Esporte e Lazer em Piúma, além de ter sido Secretário de Desenvolvimento Econômico por um curto período.

Em 2018, sua candidatura a deputado estadual o destacou como o mais votado de sua cidade, evidenciando a confiança e o apoio que ele já desfruta entre os eleitores locais.

Crítica ao atual prefeito Paulo Cola

Ao se lançar como pré-candidato à prefeitura, Kauê Oliveira não hesita em criticar o atual prefeito, Paulo Cola, que é afiliado ao Cidadania, tem um histórico limitado a uma carreira na segurança pública como policial militar. Sua experiência administrativa é praticamente nula, e isso, segundo Oliveira, tem refletido negativamente na gestão da cidade.

Kauê destaca a falta de entregas efetivas da atual administração, apontando que muitas das promessas feitas por Paulo Cola durante a campanha não foram cumpridas.

“A cidade está abandonada, tanto na limpeza e zeladoria quanto no cuidado com as pessoas. A Educação é uma das piores do estado, a Saúde está praticamente inexistente e a Assistência Social é deficitária”, critica Oliveira.

Para ele, a administração de Cola tem se focado demais no “concreto”, negligenciando o que considera ser o bem mais precioso de Piúma: sua população.

“Paulo Cola está voltado muito para o concreto, mas está esquecendo de cuidar do bem mais precioso que uma cidade tem, que é seu povo. Ele perdeu o rumo, ficou envaidecido com o poder e esqueceu do que pregou na eleição”, afirma.

A visão de renovação de Kauê

Contrapõe-se a isso a visão de renovação que Kauê Oliveira propõe. “Piúma está precisando de ordem, de progresso e de cuidar de gente. Eu entro defendendo as convicções que tenho. Eu sou cristão, não brigo pela ideologia, brigo por valores. Eu não negocio os valores que tenho. E eu acho que nós estamos precisando de alguém um pouco centrado”, enfatiza.

Com uma coligação que une partidos como o PL, AGIR e DC, e cerca de 50 pré-candidatos a vereadores apoiando sua candidatura, Kauê se posiciona como a alternativa que Piúma precisa para retomar o rumo do progresso e do bem-estar social.

Sua proposta é revitalizar a cidade, promovendo uma gestão que priorize tanto a infraestrutura quanto o atendimento às necessidades da população.

Em um cenário político onde a experiência e a visão de futuro são cruciais, Kauê Oliveira se apresenta não apenas como um candidato jovem, mas como alguém com um sólido histórico de gestor, com realizações e um claro compromisso com a melhoria da qualidade de vida em Piúma.

por Wanderson Amorim