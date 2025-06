Lei Aldir Blanc: Piúma incentiva projetos culturais com R$ 170 mil em recursos

A noite da última terça-feira (11) foi marcada por emoção, reconhecimento e valorização da cultura em Piúma. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, realizou a cerimônia de autorização do repasse de R$ 170 mil para o fomento de 15 projetos culturais, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

O evento aconteceu no auditório da Unidade Básica de Saúde do bairro União e reuniu vereadores, secretários municipais, artistas, produtores culturais, agentes da cultura local e membros da sociedade civil que, juntos, celebraram esse importante avanço para o setor.

Durante a cerimônia, os proponentes contemplados assinaram o termo de repasse ao lado do prefeito Paulo Cola e do secretário municipal de Cultura, Mateus Motta. Os recursos foram distribuídos em quatro faixas de financiamento: R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil, conforme critérios estabelecidos no edital.

Em seu pronunciamento, o prefeito Paulo Cola destacou o papel transformador da cultura. “A cultura é a alma de um povo. É por meio dela que contamos nossas histórias, fortalecemos nossa identidade e inspiramos as futuras gerações. Hoje é um dia especial para Piúma, pois estamos reconhecendo e apoiando o talento da nossa gente, com políticas públicas sérias, justas e comprometidas com quem faz arte todos os dias. ”

“Estamos tirando projetos do papel”, relatou o secretário de Cultura, Mateus Motta.

O secretário de Cultura, Mateus Motta, também celebrou o momento. “Essa noite representa um marco. Estamos tirando projetos do papel, dando vida a ideias que emocionam, educam e transformam. Com a Política Nacional Aldir Blanc estamos garantindo que a cultura de Piúma continue pulsando forte em cada canto da cidade. ”