Lentes de contato: cuidados que você precisa ter para evitar complicações oculares

today27 de junho de 2024 remove_red_eye52

Oftalmologista explica que problemas causados pelo mau uso dessa ferramenta pode levar a perda irreversível de visão

Para aqueles que não se sentem confortáveis com o uso de óculos, as lentes de contato são uma ótima alternativa para cuidar de problemas oculares como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Porém, é necessário ter cuidados para que a sua saúde ocular seja preservada.

A cabeleireira, de 33 anos, Manoela Tatagiba, por exemplo, sofreu uma infecção ocular por conta do uso incorreto das lentes de contato. “Usava todos os dias, fazia a higienização, porém lavei várias vezes meu olho com soro fisiológico com elas nos olhos, dormia com lente por preguiça de retirar”, conta.

Uma bactéria se alojou em seus olhos que desencadeou uma úlcera na córnea grave. “Cheguei no Hospital e não conseguia nem abrir os olhos. Hoje tenho maior cuidado com meus olhos e faço uma avaliação de 3 em 3 meses de como está a minha visão do olho bom, hoje eu tenho que cuidar muito bem dele, pois eu enxergo somente com ele”, completa.

O médico oftalmologista, Guillermo Tasayco, explica que este é um risco para aqueles que não seguem os protocolos de cuidado básicos ao usar lentes de contato.

“As lentes, entram em contato direto com os olhos. E os olhos são um ambiente propício para proliferação de certas bactérias. Por isso, se o paciente não tiver os cuidados necessários, as chances desses microrganismos causarem uma infecção que leva a perda de visão são grandes”, completa.

Mas o especialista deixa claro que com a devida atenção, é completamente possível evitar esse tipo de fatalidade. “As lentes surgiram para facilitar a nossa vida, não para trazer riscos. A chave está em seguir os protocolos adequados, que são bastante simples, para manter uma visão clara e preservar a saúde dos olhos”, enfatiza.

Confira abaixo, os cuidados que você deve ter:

O médico oftalmologista ressalta que antes de manusear as lentes, é fundamental que as mãos estejam bem limpas. “Isso evita que partículas como as de poeira, bem como bactérias e vírus possam grudar nos olhos e nas lentes, provocando complicações”.

Faça a limpeza regular das suas lentes. “É importante utilizar uma solução oftálmica própria que, além de remover todo tipo de impureza ou resíduo, também hidrata as lentes.”

Não esqueça de limpar o estojo também. “Muitas pessoas esquecem, mas da mesma forma que as lentes, os estojos também devem ser higienizados com frequência, pois eles também podem ser abrigo de bactérias, vírus ou fungos. A limpeza pode ser realizada de uma ou duas vezes por semana com a mesma solução que limpa as lentes. É importante deixar secar naturalmente”, explica o oftalmologista.

Nunca, em hipótese alguma, durma de lentes. “Ainda que ignorado por muitas pessoas, esse cuidado é essencial. Dormir com as lentes, faz com que não ocorra a lubrificação da córnea, o que pode desencadear sérios prejuízos como inflamação.”

Evite o uso prolongado das lentes. “Passar mais de 8h ou 10h de lentes pode desencadear inúmeros problemas oculares, como alterações na superfície ocular, o que provoca sensação de olho seco e corpo estranho, inflamações e infecções bacterianas e fúngicas”.

Respeite a data de validade da lente. “Ainda que você se sinta confortável com as lentes depois da data de validade, com o tempo elas perdem as propriedades que ajudam a corrigir problemas de visão, por isso elas precisam ser trocadas”.