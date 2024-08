Liberada a construção de faixa elevada na Avenida Abdo Saad, em bairro da Serra

Com a articulação do deputado Gandini, intimação do Ministério Público e esforços da Associação de Moradores de Estância Monazítica, o DER-ES autorizou a obra, que irá garantir a travessia segura de pessoas com deficiência e reduzir os acidentes de trânsito no local

Finalmente será construída a faixa elevada tão esperada pelos moradores de Estância Monazítica, na Serra. A solicitação foi feita pelo presidente da Associação de Moradores do bairro, Fernando Ribeiro, mais conhecido como Nando, devido à frequência de acidentes de trânsito ocorridos na região.

De acordo com o líder comunitário, o trecho da Avenida Abdo Saad, a ES-010, que passa pelo bairro, não possui nenhum recurso de controle de velocidade, apesar do intenso fluxo de pessoas nas margens da via.

“Os veículos em alta velocidade não conseguem diminuir a tempo, o que fez com que os acidentes de trânsito se tornem frequentes no local. Daí, pedimos a instalação da faixa com urgência”, relatou Nando.

Além disso, outra preocupação da comunidade, é a falta de acessibilidade que prejudica principalmente os moradores com deficiência, que precisam percorrer um longo caminho e ultrapassar diversos obstáculos até a faixa de pedestres mais próxima, para conseguir chegar ao outro lado da rua.

Segundo Nando, a luta foi grande para conseguir a faixa elevada. “Eu acionei a imprensa, a Assembleia Legislativa, por meio do deputado Fabrício Gandini (PSD), e protocolei um processo no Ministério Público. Foram vários caminhos até conseguir essa vitória”, declarou.

De acordo com o líder comunitário, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) alegou que, por se tratar de uma via estadual, a obra só poderia ser feita após a municipalização do trecho, o que está previsto somente para 2026.

Como ficará a via após a intervenção: mais segurança para travessia de pedestres.

A avenida está em processo de revitalização e o DER já tinha determinado a quantidade de faixas que seriam entregues, mas a comunidade acabou ficando de fora do aditivo. Nando, então, recorreu a Gandini, após muitas tentativas sem sucesso de conseguir a aprovação para a faixa. O parlamentar, por sua vez, fez uma indicação ao governo do Estado solicitando a urgência na construção.

“A faixa é uma necessidade muito grande para os moradores, numa área de grande circulação de pessoas e veículos. Seria perigoso deixar a situação como estava”, afirmou Gandini, que teve a sua solicitação aprovada pela Assembleia e encaminhada ao governo do Estado.

A Associação também recorreu ao Ministério Público, que intimou o DER-ES. Em seguida, houve consenso entre o governo do Estado e a Prefeitura da Serra, que ficou responsável pela construção, que já foi iniciada pela Secretaria de Obras do município. Agora, os moradores defendem um giro de quadra com semáforo, para melhorar o fluxo na região.

créditos divulgação