Líder religioso é preso em Ibatiba suspeito de estupro de vulnerável

today13 de janeiro de 2026 remove_red_eye55

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Ibatiba, prendeu preventivamente, nesta terça-feira (13), um homem de 28 anos, líder religioso, investigado por estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica. A prisão ocorreu no município de Ibatiba.

A investigação, conduzida com rigor técnico pela equipe policial da unidade, apontou os abusos contra a namorada do indivíduo, uma mulher de 27 anos, quando ela estava sob efeito de medicamentos, o que impedia a resistência.

Segundo apurado pela equipe policial, o crime ocorreu no dia 02 de outubro do ano passado. “O inquérito destacou ainda que os atos libidinosos eram praticados na mesma cama onde dormia o filho menor de idade da vítima, demonstrando total desprezo pela dignidade da mulher e pela proteção da criança”, disse o delegado Hélio Flávio Martins, que está respondendo pela Delegacia Regional de Ibatiba.

Diante da gravidade dos fatos e da robustez das provas reunidas pela equipe policial, foi formulada representação pela prisão do suspeito.

“A medida obteve parecer favorável do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e foi deferida de forma célere pelo Poder Judiciário de Ibatiba, retirando o agressor do convívio social e evidenciando a cooperação dos órgãos de justiça com a polícia judiciária”, destacou o delegado.

O detido encontra-se no sistema prisional à disposição da Justiça. O caso tramita sob segredo de justiça.

Obs: Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato ocorreu não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).