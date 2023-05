LINHARES | Mãe de 18 anos é presa acusada de estuprar filho de 2 anos

today9 de maio de 2023 remove_red_eye78

Foi presa na última sexta-feira, dia 05, em Linhares, uma jovem de 18 anos suspeita de abusar do filho de dois anos. A prisão foi feita por uma equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança – DPCA.

Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECRIAD, o nome da mãe não será divulgado e nem o bairro onde ela mora.

De acordo com a Polícia Civil, que teve acesso a 16 vídeos, uma denúncia anônima foi feita no último dia 29 dando conta de que uma mãe gravava vídeos abusando do filho mais velho.

VÍDEOS

“Nas imagens não aparecem outras pessoas. A mãe dava mamadeira pro neném e nem esperava ele dormir. Assim que adormecia, ela tirava a fralda, praticava sexo oral e depois conjunção carnal efetiva, com sexo anal e vaginal. Em alguns vídeos a criança estava com a mamadeira na mão. São imagens terríveis, que chocam qualquer pessoa, mesmo quem está lidando diariamente com esses tipos de caso”.

A mãe esperava o momento em que a criança ia dormir para cometer os atos. Já o pai está preso por tráfico de drogas.

foto ilustrativa