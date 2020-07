Linhas de créditos e retomada do turismo serão temas de reunião virtual

Os empreendedores do setor turístico das montanhas do Espírito Santo poderão conhecer, amanhã (09), os planos da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES) para a retomada do turismo capixaba, além de conhecer as linhas de crédito disponíveis ao setor e quais são os protocolos sanitários recomendados para a prevenção ao coronavírus.

Andreia Rosa, que é secretária executiva do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, entidade que é a instância de governança da região de montanhas do Estado, pede para que todos os empresários do setor acompanhem o encontro virtual, que será realizado a partir de 10 horas de amanhã.

“É muito importante que os gestores e os empresários participem dessa reunião online. O secretário de Turismo do Estado, Dorval Uliana, participará do encontro, que foi solicitado pela Setur-ES”, acrescenta Andreia. Empresários e secretários de turismo dos nove municípios das montanhas que são atendidos pelo Convention confirmaram a presença no encontro.

Com a ação, que será feita com as 10 regiões turísticas do Estado, a intenção da Setur-ES é alinhar com as instâncias estes temas, além de compartilhar informações, tirar dúvidas dos empresários e gestores e conhecer demandas específicas

A assessoria de imprensa da Secretaria de Turismo do Estado destacou que também será lançada uma nova pesquisa para identificar os impactos da pandemia no setor. A primeira pesquisa foi realizada em maio. O link para a participação do encontro online é: https://meet.google.com/sqm-jonu-ptv.