Longa-metragem capixaba “Dama Inerte” estreia em 2024

today17 de outubro de 2023 remove_red_eye42

Filme independente capixaba será lançado no próximo ano. “Dama Inerte”, longa-metragem de linguagem experimental, está em fase final de produção, sendo rodado em formato de laboratório desde março.

“Queria explorar as possibilidades do que a linguagem podia nos oferecer, saindo de uma narrativa convencional em razão do experimento como elemento de processo”, conta Enzo Rodrigues, diretor da obra.

O projeto é totalmente independente e é o terceiro longa lançado por Enzo, após “Amantes da Dissonância” (2022) e “Silencioso Desespero” (2023).

“Amantes da Dissonância” está disponível no YouTube, enquanto “Silencioso Desespero” segue seu trajeto de distribuição após sessões locais ao longo do ano, com planejamento para futura exibição na TVE e vindoura participação na VI Mostra Sesc de Cinema no Panorama Estadual.

“Dama Inerte” conta com vasto elenco, são 35 nomes. A também grande equipe foi desenvolvida de forma livre e sem funções definidas, em um formato de laboratório. Dentre as temáticas exploradas, Enzo conta que há em seu subtexto elementos que retomam a questão histórica da ditadura militar vivida no país.

“É um ponto sintomático. Como nós enxergamos esse período, enquanto constituição de memória”, diz o diretor.

Enigmática, a sinopse oficial do filme traz a seguinte premissa: “Um vírus se alastra pelo país fazendo com que as pessoas sintam sono, enquanto a situação política adentra um momento de tensão. Sofia sofre de insônia e o Doutor formula planos que a envolvem.”

Yasmin Toretta, que interpreta a personagem Sofia, relata: “Dama Inerte é até então o trabalho mais desafiador da minha jornada cênica. A história é um prato cheio de emoções pulsantes e de extrema profundidade, como atriz isso é um paraíso. Sobretudo, trabalhar com improviso em cena. Muitas cenas não estão pautadas no roteiro e isso traz um frescor que reverbera, modifica e transcende tudo.”

O ator Daniel Bones, que interpreta o Doutor, afirma ter sido um sonho interpretar e se aventurar com um personagem vilanesco e complementa: “Em Dama Inerte descobrimos a cada diária uma nova faceta do personagem, aprendendo com ele e com os colegas em cena. O mix de improviso e roteiro nos mostra uma nova perspectiva e nos dá uma visão do que podemos alcançar.”

A previsão é que o filme seja lançado localmente no começo do próximo ano, além de passar pelo circuito de festivais. A página da produtora no Instagram (@er_filmes) posta as novidades.